Виталий Федорив назначен главой Ивано-Франковской областной государственной администрации. Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского, опубликованном на сайте главы государства.

Документ подписан в пятницу, 24 апреля. До этого Федорив был временно исполняющим обязанности главы Ивано-Франковской ОГА после ухода с этой должности в феврале 2020 года нынешнего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Напомним, Федорив приступил к исполнению обязанностей главы обладминистрации еще 22 января. В то время еще действующий глава обладминистрации Денис Шмыгаль отбыл в командировку в Киев в ожидании назначения на новую должность.

Виталий Федорив, 1977 г.р., занимал различные должности в Ивано-Франковской обладминистрации с 2001 года, а заместителем главы обладминистрации стал в ноябре 2018 года.

Ранее "Страна" писала о том, что назначением Саакашвили Запад пытается вернуть влияние в Украине.

Также мы сообщали, что Кабмин назначил человека Ахметова и.о. министра энергетики.