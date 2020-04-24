После того, как закончилось сегодняшнее внеочередное заседание Верховной Рады, стало известно о вероятной дате проведения следующего. В сессионом зале депутаты могут собраться 30 апреля или 1 мая.

Об этом в пятницу, 24 апреля, рассказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "РБК-Украина".

По его словам, в следующий четверг или пятницу парламент соберется по собственной инициативе.

"Мы пообщались и пришли к выводу, что от каждой фракции соберем вопросы, пообщаемся, соберем онлайн-заседание согласительного совета, решим, соберем 150 подписей и на четверг-пятницу соберем внеочередное заседание", - заявил Арахамия.

Напомним, что сегодня парламент создал временную следственную комиссию по расследованию обнародованных в СМИ возможных фактов коррупции среди государственных чиновников.

Ранее мы писали, что в пятницу нардепы не поддержали ни один из четырех зарегистрированных проектов постановления об отмене изменения регламента работы парламента. В связи с этим Рада скоро сможет рассмотреть 16 тысяч правок к "антиколоймойскому" закону по быстрой процедуре.