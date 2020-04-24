В Житомирской области, а также в Чернобыльской зоне отчуждения продолжают тушить пожары.

Об этом сообщает государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В Житомирская области, по состоянию на 7 часов 24 апреля, пожары в лесных массивах Овручского района локализованы. Силами ДСНС оказывается помощь работникам лесных хозяйств, по тушению отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в Выступовицком и Словечанском лесничествах. К тушению привлечены 686 мужчин и 99 единиц техники, из них от ДСНС 81 человек личного состава и 20 единиц техники.

В Киевской области, 24 апреля в 9:00, пожар вблизи села Рассоха в зоне отчуждения на территории Дитяткивського лесничества локализован. Основные усилия сейчас направлены на локализацию двух ячеек (с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка), где тлеют пеньки, остатки древесины и торфяники.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечено тяжелую инженерную технику ДСНС. Инженерной техникой проложили 863 километров минерализованных полос. К тушению привлечены 1 тыс. 66 человек и 253 единицы техники, в том числе и два вертолета, которые 23 апреля совершили 118 сбросов - 236 тонн воды.

Ранне мы писали, что на Житомирщине и Киевщине очень ухудшилось состояние воздуха в Киеве. За последнюю неделю украинская столица неоднократно поднималась в лидеры по индексу загрязненности воздуха.

Напомним, что Пожары в Чернобыльской зоне продолжаются с 4 апреля.