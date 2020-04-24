Экс-президента Украины Виктора Януковича, в отношении которого вынесен приговор за госизмену судом первой инстанции, вызывают в Главное следственное управление Государственного бюро расследований для проведения следственных и процессуальных действий 30 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Повестка о вызове Януковича Виктора Федоровича, 09.07.1950 г.р., который в соответствии с требованиями ст 133, 135 УПК Украины вызывается на 10:00 30 апреля 2020 года к следователю третьего отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими, Главного следственного управления Государственного бюро расследований Береста А.А...", - сказано в сообщении.

Уточняется, что Януковичу будет предоставлен процессуальный статус. Также в ГБР запланировали проведение следственных и процессуальных действий с его участием.

Напомним, в марте адвокаты Януковича сообщили, что представители бывшего генпрокурора Юрия Луценко признали, что обвинение в адрес их подзащитного в похищении 40 млрд долларов не основывалось на фактах, а носило "метафорический характер и было оценочным суждением".

Также мы писали, что недавно НАБУ закрыло дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко о спецконфискации 1,5 млрд долларов, арестованных у Януковича.