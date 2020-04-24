Татьяна Монахова, которая в ноябре прошлого года была назначена на должность уполномоченной по защите госязыка, подала заявление об отставке.

Об этом она рассказала в интервью изданию Opinion.

По словам Монаховой, из-за бездействия Кабмина и отсутствия финансирования ей не удалось создать секретариат омбудсмена. При этом правительство не платило ей зарплату.

"Почти полгода я только тратила собственные средства на поездки из Николаева в Киев, съем там жилья. Без секретариата невозможно получить финансирование. По Киеву я передвигалась на метро. О каком водителе может идти речь, когда мне отказали даже в служебном жилье", - сказала Монахова.

Она также заявила, что за время на должности ею было потрачено около 30 тысяч гривен из семейного бюджета.

"У меня было долгое терпение, пока была иллюзия, что медленно, но уверенно я иду к цели. Однако, когда все было наконец готово, когда после стольких моих усилий вопрос о создании секретариата наконец был вынесен на голосование Кабмина, а затем внезапно в день голосования вычеркнут из повестки дня, я окончательно убедилась, что речь идет об отсутствии политической воли. Я поняла, что все мои действия заблокированы. Продолжать принимать на себя ответственность за то, на что никак не можешь повлиять, просто бессмысленно", - сказала Монахова.

Она добавила, что обращалась за помощью в Офис президента, однако ее просьбы были проигнорированы. В свою очередь президент Владимир Зеленский ни разу с ней не встретился.

Напомним, что мы разбирали биографию Монаховой и ее инициативы по внедрению дополнительного контроля за соблюдением языкового закона в Украине.

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