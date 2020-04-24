На винницкой фабрике "Володарка", которая занимается пошивом защитных костюмов для медиков, у семи сотрудников обнаружили коронавирус.

Об этом сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов в ходе брифинга в пятницу.

"Если говорить о "Володарке", уже был завершен пошив этих 10 тысяч костюмов. Но я хочу остановиться отдельно, потому что очень много у прессы вопросов. К сожалению, на "Володарке" у одной из работниц был выявлен коронавирус. И там областной лабораторный центр провел ПЦР-тестирование всех контактных и потенциально контактных лиц. Было проведено более двухсот тестов и, к сожалению, было обнаружено семь подтвержденных случаев", - сообщил Моргунов.

По его словам, на фабрике провели дезинфекцию и она продолжила работать в штатном режиме.

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Напомним, 20 апреля от Covid-19 умерла первая пациентка в Винницкой области.

Как сообщалось, по данным на утро 24 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 7 647 человек.