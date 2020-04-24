Пока в Украине продолжают действие ограничений, европейские стрыны постепенно выходят из карантина.

В Дании и Норвегии открылись школы и детские сады, в Австрии - магазины, в Германии к прежнему режиму работы вернулись предприятия и даже Италия, "европейский Ухань", готовится к постепенной отмене карантинных мер.

А Чехия первой в ЕС открыла границы для выезда за рубеж, в том числе на отдых в другие страны (правда, при въезде все еще будут обязаны пройти двухнедельный карантин). Хотя туристам въехать в Чехию по-прежнему нельзя (только студентам, которые учатся в чешских ВУЗах и людям с бизнес-визами).

"Страна" выяснила, как чехи боролись с коронавирусом.

"Подстригусь и куплю билет на самолет"

Прага объявила о снятии карантина поздно вечером, буквально "взорвав" чешское общество.

На следующее же утро многие выбрались на прогулки, начали записываться в парикмахерские и строить планы на путешествия.

"Это такой долгожданный глоток свежего воздуха. "Расчехлились" мы, наконец. Я сегодня шла по улице и просто улыбалась. Хотя и до этого в парки и на природу выбираться было не запрещено, так же, как и ходить в гости. Маникюрши и парикмахеры продолжали работать на дому, и даже по городу пройтись можно было спокойно, тем более что нет толп туристов. Главная новость - это, конечно, открытие границ. Многие шутят, мол, что наши власти употребляли ночью, что решили все отменить. "Это ж мы проснемся, а в ресторанах люди с маникюром и прическами пьют вино, а на Карловом мосту китайцы гуляют", - смеется моя подруга. Некоторые чехи пока настороженно относятся, считают, что со снятием карантина поспешили и лучше еще посидеть дома и посмотреть, что будет дальше. Другие рвутся на свободу, многие устали от масок (хотя какое-то время ещё нужно будет в них ходить). Строят планы типа "сначала подстригусь, а потом куплю билет куда-нибудь". Многие соскучились даже не по кафешкам и торговым центрам, а по путешествиям. Хотя куда можно поехать, неясно. Ведь большинство мира пока остается закрытым. Но есть надежда, что Чехия вдохновит другие страны на снятие карантина и открытие границ", - поделилась с нами жительница Праги Галина Колва.

Транспорт ходил даже в карантин и был бесплатный

С понедельника, 27 апреля, студенты снова пойдут на учебу, откроются большие магазины, фитнес-центры, с 11 мая - торговые центры и парикмахерские, с 25 мая - рестораны и отели.

С 1 мая в стране запустят систему "умный карантин", которая позволит государству отслеживать возможные контакты с заражёнными с помощью сигнала мобильного телефона и оплат банковскими картами.

Чехия одной из первых стран Евросоюза ввела карантин и закрыла границы (еще с 16 марта).

Почти полтора месяца закрыты школы, университеты, детсады, салоны, спортзалы.

Передвижение - только на работу и обратно, работали только продуктовые магазины и аптеки.

Без надобности было запрещено выходить на улицы. Надобностью считались: поход на работу, в магазин, проведать при необходимости родственников, которым нужна помощь, выгул собак, поход к врачу. Прогуливаться в парках/лесах было можно, но не группами.

Коронавирус в Чехии "разгулялся" не так жестко, как на юге Европы.

В 10-миллионной стране коронавирус обнаружили примерно у 7 тысяч человек, из них умерли около двух сотен, выздоровели более 2 тысяч.

А когда болезнь пошла на спад (22 апреля число активных случаев составило меньше пяти тысяч впервые с 8 апреля), правительство решило ослабить карантин.

"Оперативность и слаженность - это, пожалуй, секреты успешной борьбы Чехии с коронавирусом. Тут быстро ввели карантин, все послушно носили маски. Хотя транспорт, метро, трамваи, автобусы, работали, как и раньше. Более того, ходил четко по графику, а проезд сделали бесплатным. На этой неделе в Праге бесплатно тестируют субъективно здоровых, не имеющих симптомов граждан, уже стоят очереди", - говорит Колва.

Как пишут местные СМИ, власти пошли на снятие карантина, чтобы спасти погибающую экономику.

"Если бы карантин держали и в мае, однозначно многие бизнесы уже бы не открылись, а никто не хотел голодных бунтов", - говорит Колва.

Уволенным платили 80% оклада

В Чехии работает несколько сотен тысяч украинцев, это одна из самых популярных стран для заробитчан. Из-за карантина многих уволили, и теперь они надеются выйти на старую работу или найти новую.

"Завод по производству запчастей, на котором я работал, закрылся, но работникам, и мне в том числе, выплачивают пособие в 80% от оклада (около 20 тысяч гривен на наши деньги)", - рассказал нам львовянин Игорь Малькут, работающий в Пльзене.

В отличие от Украины, чешские власти оказали существенную поддержку гражданам в период карантина.

"Дали отсрочку на полгода на все кредиты и ипотеки, а магазинах сделали скидки на продукты в 30-50%, очередей нет. Бензин подешевел на 40%. Если не ходил на работу, сидел дома на карантине, получал 80% зарплаты. Да, мы ходим в масках, но и их получаем бесплатно", - рассказала живущая в Чехии Юлия Мерунка.