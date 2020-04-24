Грузинский премьер-министр Георгий Гахария подтвердил информацию о том, что Грузия может отзвать своего посла Теймураза Шарашенидзе из Украины в случае назначения Михаила Саакашвили на пост вице-премьера Кабмина по реформам.

Об этом со ссылкой на Георгия Гахарию пишет РИА Новости.

"Назначение стратегическим партнером на пост вице-премьера уже приговоренного за тяжелые преступления и разыскиваемого человека для нас категорически неприемлемо... Конечно же Грузия отреагирует на подобный шаг... Мы пока не отзывали посла, но если такое решение будет принято, конечно же мы отзовем посла как минимум для консультаций", - сказал Гахария.

Напомним, 22 апреля экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подтвердил информацию о том, что президент Владимир Зеленский предложил ему занять пост вице-премьера по реформам.

Сегодня, 24 апреля, Михаил Саакашвили выступил на заседании парламентской фракции "Слуги народа". "Страна" писала, о чем говорил претендент на пост вице-премьера.

Между тем, во фракции "Слуги народа" не все выступают за такое назначение. Так, одна из нардепов политсилы Елена Мошенец сообщила, что 50% "слуг" не поддерживают кандидатуру Саакашвили.