Двоих нелегальных туристов задержали на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Один из них - киевлянин, второй - житель Херсонской области. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Уточняется, что мужчины задержаны вечером 23 апреля совместными действиями пограничников Житомирского отряда и представителей Национальной полиции.

"Мужчины, один из которых житель столицы, а другой - Херсонской области, предварительно сговорившись, приехали в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха. Сейчас на сталкеров составлены административные протоколы по ст. 46-1 КУоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению", - говорится в сообщении.

Нелегальным туристам грозит наказание в виде штрафа.

Фото: dpsu.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в МВД заговорили об ужесточении наказания для "обнаглевших сталкеров" в Чернобыльской зоне.

Также мы сообщали, что появилось видео лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения с высоты птичьего полета.