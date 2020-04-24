В Окружном административном суде Киева открыли производство по делу об обжаловании правительственного распоряжения о закрытии контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с аннексированным Крымом из-за коронавируса.

Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщает пресс-служба ОАСК.

Как отмечается, речь идет об обжаловании распоряжения правительства от 14 марта 2020 года №291-р "О временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г.Севастополя и выезда из нее, направленное на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

"По мнению истца, оспариваемое распоряжение нарушает права граждан, имеющих регистрацию места жительства на временно оккупированной территории Украины, является незаконным и не отвечает правовому акту высшей юридической силы", - сказано в сообщении.

Так, суд принял к рассмотрению дела по правилам общего искового производства и назначил подготовительное судебное заседание на 2 июня 2020 года.

Напомним, 17 марта Украина закрыла границу с аннексированным Крымом до окончания карантина из-за распространения коронавируса.

После этого аннексированный Крым закрыл пропуск с материковой Украиной до мая.