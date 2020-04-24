На этой неделе премьер Денис Шмыгаль анонсировал, что до 11 мая (до этой даты продлили карантин) в Украине введут электронный контроль режима самоизоляции.

Цель - отменить неэффективную принудительную обсервацию, через которую проходит мизерный процент приезжающих в Украину людей. Да и в целом - лучше контролировать тех, кто сидит дома на обязательном карантине из-за подозрения на коронавирус.

Сегодня и столичные власти, и Офис президента рассказали о том, как это будет происходить.

Разбирались, каким будет дистанционный контроль за самоизоляцией в Украине и как это происходит в других странах.

Через приложение "Дія"

На заседании, где объявили о продлении карантина до 11 мая, премьер-министр упомянул о том, что вместо обязательной обсервации в Украине собираются ввести самоизоляцию с усиленным контролем с помощью инструмента "Дія".

Сегодня это обсуждали на совещании правительства и президента. Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что 10-15% лиц, путешествующих за границу, не имеют смартфонов, поэтому они будут проходить классическую обсервацию - проживание две недели в подготовленных государством помещениях.

Остальные смогут находиться дома на самоизоляции, при условии, что их будут контролировать через приложение "Дія", которое запустили с февраля в рамках программы "Государство в смартфоне".

Как пояснил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, в основном пользоваться приложением будут украинцы, которые недавно вернулись из-за границы, а также лица с подозрением на коронавирус.

Программа будет присылать push-сообщение, после чего нужно будет в ответ отправить селфи. При этом будет автоматически включаться геолокация. На протяжении 14 дней ежедневно будет приходить до десяти таких push-сообщений.

Если режим карантина будет нарушен (неиспользование приложения тоже будет считаться нарушением), то за это могут оштрафовать.

Правда, неизвестно, как будут ставить "Дию" на смартфоны всех приезжающих. Пока этим приложением пользуются почти два с половиной миллиона украинцев - то есть далеко не все. Причем некоторые люди в отзывах жалуются, что процедура верификации документов проходит долго.

Разве что правительство будет прямо в аэропортах сразу устанавливать людям на смартфоны это приложение и настраивать его. Но пока о таких планах ничего не говорилось. Также непонятно, как это сделать на автомобильных и пеших пунктах пропуска, через которые проходят тысячи людей.

Видимо, поэтому в Киеве уже говорят о других способах.

Через Telegram-бот в Киеве

Киевские власти разработали собственный метод удаленного контроля за соблюдением самоизоляции. В КГГА сообщили о запуске специального Telegram-бота.

Жителям на самоизоляции несколько раз в день будут присылать push-сообщение, на которое нужно ответить в течение 10 минут, включив геолокацию на смартфоне.

Если опрашиваемый будет находиться вне зоны самоизоляции, то к нему отправят уполномоченных лиц и если факт нарушения подтвердится - будет составлен протокол об административном нарушении на основе которого выпишут штраф в размере 17 тысяч гривен.

К сообщению приложили скриншоты из Telegram-бота.

В КГГА напомнили, что полиция уже составила 66 протоколов за нарушение режима самоизоляции в Киеве.

Что при этом делать тем, у кого нет смартфона - не сообщается. Однако, видимо власти рассчитывают на то, что у большинства он есть, а оставшихся будет проконтролировать уже легче.

Будут ли следить через мобильные телефоны?

В конце марта заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в Украине могут начать следить за перемещениями граждан с помощью данных мобильных операторов.

"Не исключаю, что по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придется обратиться к мобильным операторам и осуществлять контроль за условиями карантина через мониторинг мобильных сетей", - цитировал Геращенко сайт МВД.

Однако вскоре его шеф Арсен Аваков заверил, что МВД не будет следить за передвижением украинцев по телефону, поскольку это нарушение конституционных прав, хотя такая возможность у министерства есть.

"Я сейчас слышу и читаю в прессе, что кто-то из моих заместителей сказал, что вот мы готовы по телефонным пинам, по телефонным IP контролировать передвижение человека. Мы готовы. Но это нарушение конституционных прав. Пока не введен режим чрезвычайного положения - никто по телефону не будет отслеживать перемещение каждого человека", - прокомментировал информацию глава МВД.

Как контролируют граждан в других странах

Одними из первых дистанционную систему контроля, или "электронный забор", применили на Тайване. У тех, кто должен находиться на самоизоляции, отслеживали геолокацию и если человек выходил из дома, либо смартфон был выключен, через 15 минут по тревоге прибывали полицейские. А чтобы не было соблазна оставить смартфон дома, дважды в день нужно было ответить на внезапные контрольные звонки.

Кроме "электронного забора" на Тайване практиковали и цифровое отслеживание контактов. С помощью данных мобильных операторов отслеживали перемещение заболевших в последние 14 дней. И тех, кто по данным оператора находился рядом - отправляли в карантин.

В Сингапуре использовали приложение TraceTogether, которое заменило массовую изоляцию. Приложение работает через Bluetooth-соединение, и следит только за близкими контактами. Когда два пользователя находятся на расстоянии двух метров - их телефоны устанавливают связь. Оба телефона сохраняют запись, если встреча длится более 30 минут. Если человек заболевает - правительство оповещало всех, с кем он встречался за последние 14 дней.

В Китае через популярные платформы Alipay and WeChat действовала система Health Check. Она генерировала QR-коды разного цвета: зеленые (свобода передвижения), оранжевые (семь дней карантина), красные (14 дней карантина). Свободно передвигаться могли люди с зеленым QR-кодом.

В Гонконге, пребывающим в режиме карантина на дому, вообще надевали браслеты, которые передавали сигнал приложению на телефоне. Периодически с ним нужно было делать селфи.

В Израиле на 30 дней ( с 17 марта) дали разрешение следить за населением через смартфоны. Такие меры раньше применялись только для борьбы с терроризмом. Следить за гражданами, их перемещениями и контактами поручили Агентству безопасности (Шабак).

Имена подтвержденных больных коронавирусом правоохранителям передавали в Минздраве. Далее через приложение "Маген" (Щит) отслеживалось местонахождение владельца телефона и сравнивалось с базой данных о перемещениях больных коронавирусом. Если данные совпадали - приложение выдавало предупреждение и рекомендовало самоизолироваться. При этом после запуска смски посыпались врачам и медсестрами, так что в Минздраве Израиля пришлось им посоветовать не обращать внимания на сообщения.

Слежка вызвала споры. Правозащитники назвали это нарушением прав человека, тем более, что такие меры были утверждены в обход парламента.

В США Apple и Google объявили, что объединили усилия для разработки программ по отслеживанию контактов больных. А также следят за передвижением пользователей.

В Польше запустили приложение "Домашний карантин", похожее на то, что анонсируют в Украине. По запросу нужно отправить селфи в течение 20 минут, иначе это может обернуться приездом полиции и штрафом. При этом многие жалуются на проблемы в работе приложения.

В общем карантин обернулся тем, чем давно пугали мир конспирологи - тотальной "цифровой диктатурой", когда передвижения пока еще здоровых людей контролируются властями.