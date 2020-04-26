Украина уже месяц находится в транспортной изоляции. Из страны практически нельзя улететь или уехать за границу. По крайней мере, так многие думают. Но, на самом деле, пути покинуть страну для украинцев все равно существуют. Хотя они и очень сложные.

"Страна" разбиралась, как это сделать.

Через "Борисполь"

Своим решением от 23 марта Кабмин ограничил пассажирские авиаперевозки аэропортом "Борисполь" и в качестве резерва - "Львовом".

При этом полеты из Украины с туристической целью запрещены. Остальные вылеты - например тех, кто летит по рабочей визе или с целью забрать наших туристов - периодически проводятся. Но каждый рейс должен согласовываться с министерством инфраструктуры.

На табло аэропорта "Борисполь" за пятницу - два рейса, которые вылетели из Украины: в Хельсинки и Анкару.

Насчет рейса МАУ в Финляндию есть догадки: накануне сообщалось, что туда отправят по договоренности с Украиной 200 заробитчан для сезонных работ на полях. Также известно, что Турция вывозит своих граждан (бесплатно) из других стран. Судя по всему, это и был подобный рейс.

А сегодня ожидается вылет рейса в 17-00 в Майями МАУ и в Тель-Авив в 23-25. Судя по всему это также рейсы, которые увозят граждан этих стран.

Внутриукраинские рейсы были запрещены еще 18 марта. При этом авиакомпании уже начали продавать билеты на 12 мая - предполагаемый день выхода из карантина. То ли владея информацией, что карантин точно отменят. То ли собирая деньги, чтобы потом их вернуть, если ограничения продлят снова.

Так, уже активны к продаже билеты на Днепр и Одессу.

Также МАУ начала с того же 12 мая продавать билеты на зарубежные рейсы.

Но пока карантин идет, и Украина на авиационной карте Европы выглядит "белым пятном". Судя по данным сервиса Flightradar, авиация работает по всему Евросоюзу, а также в России (там не запрещены регулярные внутренние перелеты) и Беларуси. В Украине же отмечен всего один самолет.

То есть пока особых шансов улететь украинскому гражданину за рубеж нет - если только вы не привилегированный гастарбайтер, которого отобрали в посольстве стран ЕС или других для вывоза на сезонные работы.

Как все же попасть в другие страны?

Пока единственный способ для гражданина Украины уехать из Украины - это выехать на личном автотранспорте в Беларусь. Страна Бацьки - единственное из граничащих с нами государств, которое не закрыло границы для украинцев. И не останавливало авиасообщение с другими странами мира. То есть, можно доехать до аэропорта в Минске, а оттуда уже улететь куда есть рейсы.

В Беларусь можно добраться через любой автомобильный пункт пропуска.

На границе с Беларусью даже во время карантина работают пять таких КПП: Сеньковка, Новые Яриловичи, Славутич (Черниговская область), Выступовичи (Житомирская область) и Доманово (Волынская область).

Карта работающих автомобильных КПП Украины

При этом Госпогранслужба Украины информирует, что все, кто въезжает в Беларусь из стран с зарегистрированными случаями коронавируса, проходят 14-дневную самоизоляцию. До ее завершения покидать пределы страны запрещено.

То есть просто так приехать в Беларусь и транзитом выехать в другую страну не получится. Нужно будет где-то пересиживать две недели.

Исключение сделали только для тех, кто едет через Беларусь домой, в страну своего гражданства. Также самоизолироваться вообще не будут представители посольств, члены их семей, официальных делегаций, водители грузовиков.

Если же вы прошли процедуру самоизоляции, то дальше путь открыт - правда, лишь в те страны, которые не закрыли свои границы для граждан Украины. Как правило, это те государства, которые вообще ни для кого не закрывались. Или открылись совсем недавно.

Кстати, сегодня первой из стран ЕС открыла свои границы Чехия. Всем прилетающим иностранцам нужно будет или предъявить справку об отсутствии коронавируса, или пройти 14-дневный карантин.

Рейсы из Беларуси туда есть - последний вылетел буквально вчера.

Также местная компания-перевозчик "Белавиа" продает билеты в Прагу на ежедневные рейсы.

Пока в другие страны Европы въехать нельзя. Хотя при этом в Британии и Ирландии формально границ не закрывали. Но ограничили выдачу виз (на эти страны украинский безвиз не распространяется). То есть, если есть действующая британская виза, то вылететь туда можно. Но опять же по прибытии придется отправиться на двухнедельную изоляцию.

Вот рейсы, куда регулярно летают белорусские самолеты.

Но тут, повторимся, нужно понимать, что большинство стран мира закрыли свои границы для иностранцев.

Из Беларуси нельзя улететь ни в Таиланд, ни в Эмираты (рейсов той же "Белавиа" по этим направлениям в обозримом будущем не предвидится).

То есть при планировании путешествия нужно искать, каковы правила приема международных рейсов в конкретной стране и уже исходя из этого планировать маршрут.