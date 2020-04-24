Сегодня ночью, 24 апреля, в Одессе вспыхнул мощный пожар в зданиях Свято-Успенского мужского монастыря. "Страна" выяснила новые подробности возникновения пожара.

По информации наших источников в полиции, пожар начался сразу с трех сторон монастыря.

Первой загорелась хозяйственная пристройка в половине первого часа ночи – один из монахов увидел бутылку с коктейлем Молотова, которая горела, но еще не разбилась под автомобилем ВАЗ, припаркованным возле постройки. Ударом ноги священнослужитель выбил бутылку из под машины, коктейль вылетел из-под автомобиля и добрался к воротам пристройки.

Возле ворот разбилась бутылка, пламя охватило деревянное хозяйственное помещение. Почти в это же время загорелся коровник, который находится в нескольких десятках метров от хозпристройки. Его подожгли отдельно.

И третье место поджога – автомашина "Тойота", припаркованная рядом с хозпомещением.

"То есть монастырь поджигатели атаковали с трех сторон. Они хорошо его знали. Есть видео наружной камеры, есть подозреваемый, который подбежал из подъехавшей машины. Мы постараемся быстро его найти", - пояснили "Стране" в одесской полиции.

Раннее мы писали, как произошло возгорание в монастыре. В общем, сгорело помещение площадью 1500 квадратных метров.