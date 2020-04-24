Всемирная организация здравоохранения направила главе Минздрава Украины Максиму Степанову письмо с предостережением по поводу использования для лечения Covid-19 некоторых препаратов, в том числе "Плаквенила", утвержденного ведомством в протоколе лечения коронавируса от 2 апреля.

Об этом со ссылкой на письмо ВОЗ пишет "Украинская правда".

Так, речь идет приказе Минздрав №762, утверждающем единый протокол лечения Covid-19. В документе содержатся рекомендации об использовании препаратов, эффективность которых против коронавируса не доказана. Некоторые из них имеют серьезные побочные эффекты.

Уже 7 апреля ВОЗ направила Степанову письмо, выражающее обеспокоенность украинским протоколом лечения.

"ВОЗ хотела бы напомнить вам, что использование экспериментальных препаратов против Covid-19 должно быть только в рамках нравственно одобренных рандомизированных клинических исследований. Упомянутые в протоколе лечения препараты: лопинавир / ретинавир, хлорохин фосфат, гидроксихлорохин ("Плаквенил" - Ред.), рамдесивир и тоцилизумаб еще не были оценены в рамках вышеупомянутых исследований. Только после этого они могут быть лицензированы и одобрены для клинического использования ", - говорится в письме.

Также в ВОЗ заявили, что в случае невозможности проведения рандомизированных клинических исследований лечение пациента должно проводиться в соответствии с протоколом MEURI, который был разработан организацией специально для случаев лечения экспериментальными препаратами.

Соответствующий протокол ВОЗ применяется в случае, когда:

против болезни нет доказанных препаратов;

невозможно немедленно инициировать клинические исследования;

есть данные, указывающие на эффективность и безопасность лечения, как минимум из исследований, которые проводились в лабораторных условиях или на животных, и использование препарата вне клинических исследований рекомендовали квалифицированные консультационные научные комитеты на основе надежного анализа риска и пользы;

соответствующие органы власти страны, равно как и комитеты по этике, одобрили использование этих препаратов.

есть достаточные ресурсы, которые гарантированно минимизируют риски;

пациент предоставил информированное согласие на лечение;

такое лечение мониторится, а результаты документируются и своевременно докладываются большему кругу медицинской и научной общественности.

Что касается препаратов-ингибиторов, в число которіх входит и "Плаквенил" (гидроксихлорихин), ВОЗ 25 марта решила "сделать шаг назад и привлечь группу экспертов, чтобы обработать документы, и рассмотреть целесообразность включения этого препарата в клинических исследованиях".

Письмо ВОЗ Степанову. Фото: life.pravda.com.ua

Напомним, в начале апреля Минздрав заявил, что ведомстов направит в регионы около двух тысяч упаковок препарата "Плаквенил" для лечения коронавируса.

Также мы писали, что в Украине препарат "Плаквенил", которым лечат коронавирус, планируют продавать по Е-рецепту.