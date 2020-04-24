Как ранее писала "Страна", внутри фракции "Слуга народа" нет общей позиции касательно назначения на должность вице-премьера бывшего главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили. 50% "слуг" не поддерживают его кандидатуру.

Об этом рассказала депутат "Слуги народа" Елена Мошенец в эфире телеканала "Украина 24".

"Практически два часа наша фракция слуга народа общалась с Михаэлом Саакашвили, у нас была горячая дискуссия", - сказала нардеп.

Она добавила, что пока невозможно предположить, какими будут результаты голосования в парламенте касательно назначения грузинского политика вице-премьером пока неизвестны.

"Приблизительно 50 на 50. 50% нашей фракции поддерживает его, потому что у многих был определенный опыт сотрудничества с ним", - заявила Мошенец.

По ее словам, назначение Саакашвили на пост вице-премьера зависит прежде всего от итогов консультаций с фракциями Верховной Рады. "В зависимости от того, получит ли он голоса в зале, этот вопрос будут вынесен или нет (на голосование в парламенте - Ред.)", - сказала депутат.

Видео: YouTube/ Украина 24 - Слова Мошенец прозвучали в эфире в 12:58 по Киеву

Напомним, в среду, 21 апреля, Саакашвили сообщил, что получил предложение стать вице-премьер-министром Украины по реформам в Кабмине.

Ранее мы писали, сегодня Рада не будет рассматривать его кандидатуру и займется другими вопросами.