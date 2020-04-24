В Верховной Раде создали временную следственную комиссию по расследованию обнародованных в СМИ возможных фактов коррупции среди государственных чиновников, которые привели к значительным потерям доходов госбюджета Украина.

За соответствующий проект постановления № 3358 проголосовали 324 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу, создание ВСК даст возможность расследовать обнародованные в СМИ факты о возможных коррупционных действиях должностных лиц, а в случае подтверждения информации – возвратить "утраченные" доходы государственного бюджета.

Кроме того, в пояснительной записке напоминается об информации экс-министра финансов Игоря Уманского о возможных коррупционных действиях должностных лиц, в частности государственных фискальной, налоговой, таможенной служб, которые привели к недополучению доходов государственного бюджета Украины в особо крупных размерах (120 млрд грн в год).

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Верховная Рада в пятницу может провести еще одно заседание, чтобы создать комиссию по расследованию дела экс-министра Уманского. Речь шла о так называемых махинациях с НДС, о которых сообщил Уманский. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Шмыгалю на стол положили схему на 5 млрд".

Также сообщалось, что Офис гепрокурора открыл уголовное дело по заявлению Уманского о коррупции в налоговой и на таможне.