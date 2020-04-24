Главы МИД стран "нормандского формата" 30 апреля планируют обсудить по видеосвязи минские договоренности по урегулированию на Донбассе. Информации о новом возможном саммите лидеров "четверки" пока нет, заявила официальный представитель правительства Германии Ульрике Деммер.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"О новом саммите в "нормандском формате" я, к сожалению, ничего здесь не могу сказать, даты встреч на неделю мы всегда объявляем в пятницу. Министры иностранных дел Германии, Франции, Украины и России находятся по этому вопросу в контакте и планируют на следующей неделе обсудить реализацию минских договоренностей", - сказала Деммер.

По ее словам, правительство Германии вместе с французскими партнерами "постоянно работает" над реализацией решений парижского саммита "четверки", в первую очередь сохранения перемирия и создания новых зон отвода сил и вооружения.

Как сообщил представитель МИД Германии Кристофер Бургер, министр Хайко Маас хотел бы посредством предстоящей видеоконференции "придать импульс" процессу урегулирования.

Ранее "Страна" писала о том, что в Кремле сообщили, как обстоят дела с подготовкой Нормандской встречи.

Также мы сообщали, что в Германии считают, что встречу "Нормандской четверки" в апреле лучше не проводить.