В городе Вишневое Киевской области количество зараженных коронавирусом выросло до 101 человека. За последние сутки там было выявлено 38 больных Covid-19.

Об этом в пятницу, 24 апреля, информирует пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

Сообщается, что всего в Киево-Святошинском районе области коронавирус подтвержден у 40 больных за последние сутки. Таким образом, общее количество случаев Covid-19 увеличилось до 188.

Напомним, что за вчера коронавирусную инфекцию обнаружили уже у 78 жителей общежития в Вишневом Киевской области, где несколько дней назад зафиксировали вспышку заболевания.

Ранее мы писали, что в среду, 22 апреля, общежитие оцепила Нацгвардия. Внутри полностью изолированы 300 человек, посетителей не впускают внутрь. Доставку продовольственных товаров, лекарств и средств личной гигиены в общежитие организуют полицейские, местные власти и волонтеры.