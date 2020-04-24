Грузия отозвала своего посла Теймураза Шарашенидзе из Украины из-за возможного назначения бывшего грузинского президента и экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили на пост вице-премьера Кабмина по реформам.

Об этом сообщает УНИАН сс ссылкой на источники в грузинском Министерстве иностранных дел.

В то же время, по данным грузинских СМИ, глава МИД страны Давид Залкалиани "был очень расстроен" решение президента Украины Владимира Зеленского. Также, по словам члена "Объединения национального движения" и бывшей главы Нацполиции Украины Хатии Деканоидзе, правительство Грузии практически решило объявить дипломатическую войну Украине.

Напомним, в среду, 21 апреля, Саакашвили сообщил, что получил предложение стать вице-премьер-министром Украины по реформам в Кабмине.

Вчера стало известно, что в "Слуге народа" возникли проблемы с голосами за назначение Саакашвили на пост вице-премьера. Отметим, что сегодня Рада не будет голосовать по этому вопросу.