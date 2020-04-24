На внеочередном заседании Верховной Рады 24 апреля нардепы не поддержали ни один из четырех зарегистрированных проектов постановления об отмене изменения регламента работы парламента.

Теперь закон об изменениях регламента работы парламента сможет подписать председатель Верховной Рады, а потом и президент Владимир Зеленский. А когда документ вступит в силу, парламент сможет по особой процедуре рассмотреть "антиколомойский" закон.

Так, проекты постановления об отмене решения парламента о принятии в целом законопроекта о внесении изменений в регламент по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры (№№1043-П, 1043-П1, 1043-П2, 1043-П3) не набрали необходимого количества голосов.

Между тем, авторы документов утверждали, что при принятии проекта закона об изменении регламента работы парламента были нарушены процедуры подготовки и рассмотрения законопроекта.

Напомним, 16 апреля 242 голосами поддержали во втором чтении и целом законопроект №1043 "О внесении изменений в регламент Рады по противодействию злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры".

Предусматривается, что после изменения регламента Рады депутаты смогут рассматривать законопроекты с избыточным количеством поправок по особой процедуре. Время рассмотрения поправок в зале сократится: фракции смогут настаивать на пяти, отдельные депутаты - на одной. Это поможет принять "антиколомойский закон" о невозврате банков прежним владельцам, при подготовке ко второму чтению которого нардепы подали более 16 тысяч правок.