Последний брифинг в Белом доме, на котором ученые рассказали прессе о своих исследованиях по выживаемости коронавируса в естественной среде, запомнился не только их рекомендациями и советами на этот день, но и ярким комментарием президента США.

После того, как ученые представили данные о том, что вирус более стоек в холодной и сухой среде и хуже выживает в теплой и влажной, слово перешло к Дональду Трампу, который предложил бороться с заразой при помощи света в человеческом теле.

Об этом передает агентство Reuters.

"Предположим, что мы обдаем тело мощным светом, будь то ультрафиолетовые лучи или просто очень сильный свет... Если привнести свет внутрь тела, через кожу или другим способом, дезинфекция будет за одну минуту? Может, вы протестируете и это?", - предложил ученым Дональд Трамп.

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