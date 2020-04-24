В субботу, 25 апреля, в Украину пожалует циклон Walli, который принесет грозу. Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети.

"Завтра, в субботу, Украину посетит циклон Walli (карта 1), и как всегда, не один, а с родственниками, атмосферными фронтами.

Эта компания принесет в большинство наших областей такие долгожданные дожди (карта 2), а с ними и грозы (карта 3)", - говорится в сообщении.

Правда, поскольку циклон встретит сопротивление южного антициклона, то до южной части Украины, Луганской, Донецкой областей, а также до большинства районов Кропивницкого и Днепра дожди могут и не дойти.

"Циклон и фронты активизируют движение воздушных масс, в результате этих процессов порывы ветра могут быть завтра сильными. Направление ветра ожидается юго-западным, а вот в западных областях Украины он будет северо-западным", - добавила синоптик.

При этом в субботу ожидается довольно высокая температура воздуха - до +18-22 градусов. Но западная часть Украины окажется в тылу холодного фронта, поэтому там воздух не прогреется выше + 11-14.

Синоптик обещает теплую субботу и киевлянам. В столице утром осадков еще не будет, но в течение дня может пойти дождь и даже гроза. Ветер в Киеве завтра предполагается юго-западный, порывистым.

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