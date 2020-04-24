В Мониторинговом центре по противодействию распространению COVID-19 КГГА создали Telegram-бот для жителей Киева, которые находятся на самоизоляции.

Об этом сообщает сайт Киевской администрации со ссылкой на советника мэра столицы Владимира Бондаренко

"Самоизолированные должны придерживаться выбранного режима. Однако вряд ли кому-то интересны регулярные визиты проверяющих в помещение. Отныне контроль можно осуществлять дистанционно.

Киевлянину, который находится на самоизоляции, приходит push-сообщение, на которое он должен ответить в течение 10 минут, включив геолокацию на смартфоне. Оператор получает информацию о фактическом месте нахождения опрашиваемого", - говорится в сообщении.

Как рассказал Бондаренко, такие сообщения приходят несколько раз в день. Если опрашиваемый вышел из зоны самоизоляции (разница в данных геолокации 100 метров) или не отвечает на сообщение, то к нему отправят уполномоченных лиц.

В случае подтверждения факта нарушения режима самоизоляции, то на нарушителя сложат протокол (штраф в 17 тысяч гривен).

Как отметили в КГГА, Telegram-бот легко установить и легко удалить после завершения карантина. Кроме того, в мэрии подтвердили, что единственный номер, с которого звонят киевлянам представители Мониторингового центра: 093-117-15-51.

Напомним, ранее Кабинет министров продлил действие ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса до 11 мая.

Также 23 апреля правительство сообщило о возможности контроля за самоизоляцией с помощью электронного приложения "Дій вдома". Самоизолированные, которые предпочтут этот способ контроля должны будут оперативно (в течение 15 минут) делать селфи в ответ на push-сообщения.