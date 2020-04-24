В ходе внеочередного заседания Верховной Рады 24 апреля переболевший Covid-19 нардеп Сергей Шахов (группа "Доверие") призвал ослабить карантин для избранных.

В частности, депутат предложил позволить людям с антителами к Сovid-19 не соблюдать меры карантина.

"Тем гражданам, у которых выявят антитела, выдать карточки иммунитета и позволить вернуться к нормальной жизни", - сказал Шахов.

Отметим, что Шахов стал первым нардепом, заразившимся Covid-19. Об этом стало известно 18 марта. Лечение депутат проходил в киевской больнице.

Напомним, ранее главный санврач Виктор Ляшко анонсировал массовое тестирование украинцев на антитела к коронавирусу.

"Страна" писала о том, что проверка на антитела может стать "пропуском в нормальный мир" - такие планы уже обсуждаются в разных странах.