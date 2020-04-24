В России официально поменяли дату окончания Второй мировой войны. Президент Владимир Путин, который ранее перенес проведение Парада Победы в Москве, подписал соответствующий закон и теперь в России днем окончания Второй мировой будет не 2, а 3 сентября.

Документ уже опубликован в пятницу, 24 апреля, на официальном интернет-портале правовой информации.

В пояснительной записке к закону идет речь о том, что победа СССР над Японией в 1945 году внесла решающий вклад в завершение Второй мировой войны. А 14 апреля Госдума России приняла этот закон сразу в трех чтениях.

Напомним, что 15 апреля Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России обратился в Сенат Госдумы с просьбой отклонить данную инициативу, напомнив о гибели 3 сентября 333 человек в ходе теракта в Беслане. Спикер Сената Валентина Матвиенко в свою очередь призвала эту тему не "политизировать и драматизировать".

2 сентября был объявлен памятной датой - Днем окончания Второй мировой войны - в июле 2010 года. В этот день в 1945 году был подписан Акт о капитуляции Японии. Во всем мире днем окончания Второй мировой войны считают именно 2 сентября.

Ранее "Страна" сообщала, что в Австрии решили окончание Второй мировой войны отметить онлайн.