Российский президент Владимир Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ. Теперь иностранцы смогут подавать заявление на вступление в российское гражданство без обращений об отказе от имеющегося.

Документ размещен в пятницу, 24 апреля, на официальном портале правовой информации.

Теперь получить российское гражданство в упрощенном порядке смогут выпускники имеющих государственную аккредитацию российских вузов, проработавшие на территории страны год после окончания учебы. Раньше этот срок составлял три года.

Кроме того, для получения российского гражданства в упрощенном порядке обладателям паспортов СССР, живущим в бывших союзных республиках без гражданства, отменили требования о проживании на территории РФ в течение трех лет и подтверждении наличия законного источника дохода.

Такие же условия распространяются на иностранцев, которые находятся в браке с россиянами и живущих на территории России при наличии в такой семье общих детей, а также на иностранцев, хотя бы один из родителей которых имеет гражданство РФ и живет в России.

Помимо этого, стать гражданами России в упрощенном порядке без соблюдения требования о необходимом сроке проживания в стране теперь могут жители Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана, имеющие вид на жительство.

Закон вступает в силу через 90 дней после его официальной публикации.

Напомним, в прошлом месяце в РФ уже упрощали процесс получения гражданства для украинцев и белорусов. Тогда Путин подписал закон об автоматическом признании граждан Украины и Беларуси носителями русского языка. При этом срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство был сокращен до трех месяцев, хотя ранее на это нужно было полгода.

Также мы писали, что за год более 15 тысяч украинцев получили гражданство ЕС.