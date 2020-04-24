Полиция Запорожской области отреагировала на опубликованное в сети видео, на которое попал ребенок, самостоятельно за рулем авто приехавший в магазин. Инцидент произошел в Токмаке и был запечатлен очевидцами.

После публикации видео сотрудники полиции провели по данному факту проверку, установили личность ребенка. Как выяснилось, за рулем автомобиля Mercedes находился 10-летний мальчик. Об этом сообщается на сайте региональног ГУНП.

В среду, 22 апреля, полицейские остановили автомобиль Mercedes, за рулем которого находился 35-летний отец мальчика. В отношении мужчины составлен административный протокол по признакам ст.126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также сотрудники ювенальной превенции провели профилактическую беседу с ребенком.

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