В Донецкой области возле села Богдановка Волновахского района военнослужащий ВСУ устроил стрельбу, в результате которой погиб один из его сослуживцев.

Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщает УНН со ссылкой на собственные источники.

"Предварительно известно, что семь военных вместе распивали спиртное. Что именно стало причиной конфликта, пока устанавливает следствие, но один из военных схватил служебный автомат АКС-74 и выпустил очередь в сторону других военнослужащих", – говорится в сообщении.

В результате стрельбы один из военных скончался, еще двое были госпитализированы. У одного из пострадавших – пулевое ранение бедра, а у другого – многочисленные огнестрельные ранения. Правоохранители начали расследование.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе во время учений взорвался миномет. Один военный погиб, восемь - ранены.

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