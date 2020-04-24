Претендующий на пост вице-премьера по реформам Михаил Саакашвили на заседании парламентской фракции "Слуга народа" 24 апреля ответил на вопросы нардепов о целесообразности его назначения, оценке деятельности главы таможни Максима Нефедова и отношении к главе МВД Арсену Авакову.

Фрагмент видеозаписи заседания выложил в Telegram-канал нардеп Александр Качука.

"Та должность, которая вам предлагается, не дает вам никаких полномочий. Возможно, вам лучше быть советником? Возможно, вы сделаете какой-то координационный или инвестиционный совет по реформам, и таким образом будете помогать Украине?" - спросил у Саакашвили Качура.

По словам кандидата на пост вице-премьера, он не хотел бы занять политическую должность - например, президента или премьера.

"Я иду в команду. Я буду иметь функции по координации... Советовать я могу по телевизору, другое дело, когда ты сидишь там, где принимаются решения, и ты берешь за них ответственность... И я хочу сделать это только с вашей помощью. Если вашей помощи не будет - ничего не будет. Или вы инициируете - я вам помогаю, или мы можем сколько угодно обсуждать решения", - сказал Саакашвили.

Также Качура поинтересовался у Михаила Саакашвили, как он видит процесс регуляции налогов и уточнил, что, по его мнению, нужно сделать в ближайшее время.

По мнению Саакашвили, изменения должны касаться процесса регистрация предприятий, а также выдачи строительных разрешений. А что касается регистрации и защиты собственности - Украине нужен открытый реестр.

"Я сторонник снижения налогов... Я не сторонник зажима гаек", - сказал Саакашвили.

"Например, закрывается у нас рынок "Седьмой километр" в Одессе. 50 тысяч людей остаются без работы. Это градообразующее предприятие города. Что мы делаем? Просто следуем предписания МВФ или обсуждаем, какие нужно изменения принять, какие надо налоги упрощать, чтобы это предприятие сохранить?" - сказал претендент на должность вице-премьера.

Впрочем, по словам Саакашвили, сейчас МВФ не даст снизить налоги, но через год нужно снизить их, несмотря на позицию Фонда. А уже потом, по его словам, МВФ позитивно оценит этот шаг.

Отметим, что Саакашвили претендует на посту вице-премьера как раз заниматься переговорами с МВФ.

Комментируя свою оценку деятельности главы таможни Нефедова, Саакашвили заявил, что у него к нему есть свои замечания.

"Кого бы там ни назначали... Эта система не должна быть разъединена. Не может быть отдельно ГФС, отдельно таможня", - сказал Саакашвили.

По его мнению, Украине нужно перейти на компьютерные технологии, исключить человеческий фактор. Так, к примеру, сейчас необходимо оформить 8-10 документов, а их количество можно сократить до трех.

"Что касается Авакова я сказал. Это (то, что Аваков находится на посту главы МВД - Ред.) ваше решение вместе с президентом. Как я могу пересматривать решения президента?" - сказал Саакашвили, добавив, что, на его взгляд, реформа МВД "застряла".

Напомним, "Страна" писала о том, что речь Саакашвили не смогла убедить большинство депутатов и голосов за него по-прежнему нет.