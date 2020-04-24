Исполнительный комитет Львовского горсовета отказал в передаче праха легендарного советского разведчика Николая Кузнецова, его родственникам, которые живут в России. Могила погибшего в 1944 году Кузнецова расположена на Холме славы во Львове и уже не раз подвергалась осквернению. Заместитель мэра Львова Андрей Москаленко сообщил, что в Министерстве культуры и в СБУ передачу останков в РФ посчитали нежелательной и преждевременной.

Об этом сообщается на сайте горсовета Львова.

Уточняется, что в СБУ посчитали, что этот вопрос может быть учтен при возобновлении переговорного процесса между Украиной и РФ.

"Поэтому, учитывая эти ответы, мы подготовили решение об отказе в предоставлении разрешения на перезахоронение, учитывая позицию государственных институтов", - заявил Андрей Москаленко.

Мэр Львова Андрей Садовый считает, что такое решение в нынешних реалиях является актуальным.

"Если, благодаря этому, мы сможем получить наших пленных из России домой, то будем это учитывать", – сказал городской голова, давая понять, таким образом, что хочет обменять прах советского разведчика на украинских заключенных.

Члены исполкома поддержали его предложение.

Напомним, что ранее с просьбой о передаче останков Николая Кузнецова, фамилия которого в Украине попала под декоммунизацию, в горсовет Львова обратилась его племянница Маргарита Брюханова.

Николай Кузнецов является одним из самых известных советский разведчиков. Во время Второй мировой войны он работал на территории западной Украины.

Лично ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской Германии, в частности, застрелил вице-губернатора оккупированной Галиции Отто Бауэра и шефа канцелярии галицкой администрации Генриха Шнайдера. Николай Кузнецов погиб в бою с УПА 8 марта 1944 года в селе Боратин Бродовского района Львовской области.

Ранее "Страна" писала о том, как мэр Львова Садовой предложил обменять прах советского разведчика Кузнецова.

Также мы сообщали, что во Львове исчез бронзовый барельеф легендарного советского разведчика Кузнецова.