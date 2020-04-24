В истории с прахом советского разведчика Николая Кузнецова во Львове, судя по всему, поставлена точка.

В феврале мэр города Андрей Садовой отказался передать останки в Россию, как об этом после неоднократных надругательств над могилой просили родственники. Тогда мэр Львова решил сделать прах погибшего предметом для торга и заявил, что пока Россия не вернет удерживаемых украинцев - останки она не получит.

Львовский горсовет сегодня сообщил, что проконсультировался с Минкультом и СБУ по этому поводу и выдал окончательный вердикт - Россия Кузнецова не получит.

"Страна" вспомнила, что известно об истории с прахом знаменитого разведчика. И почему в Украине его останки по сути взяли в заложники.

Что решили в горсовете

Исполнительный комитет Львовского горсовета 24 апреля рассмотрел решение по останкам Кузнецова. Как сообщил заместитель мэра Андрей Москаленко, перед этим город обратился в СБУ и Минкульт за консультациями.

"Мы получили ответы. В частности, в письме Министерства культуры говорится: "В связи с этим, в условиях российско-украинской войны, которая длится, любые официальные контакты Украины с государством агрессором, в том числе связанные с историческим прошлым, являются нежелательными, поскольку могут иметь негативные общественно-политические последствия. Поэтому рассмотрение вопроса эксгумации и передачи Российской Федерации останков Николая Кузнецова в настоящее время нецелесообразно и преждевременно" - процитировал ответ министерства чиновник.

Причина Минкульта звучит, конечно, скандально - поскольку никакие официальные контакты с РФ нежелательны, то и этот тоже.

При этом Украина имеет массу других контактов с официальными властями России - по пленным, Донбассу, вылову рыбы в Азовском море, покупает в России нефть, уголь, электроэнергию и так далее.

А в случае с Кузнецовым, вернуть его прах просят не только власти РФ, но и родственники разведчика. То есть физические лица.

Еще интереснее ответ был от СБУ - там заявили, что учтут эту информацию в ходе переговорного процесса о возвращении украинских пленных из России. Тем самым утверждая, что живых пленных собираются менять на прах человека, погибшего десятки лет назад. Что в общем-то недалеко ушло от взятия мертвеца в заложники.

"Учитывая эти ответы, мы подготовили решение об отказе в предоставлении разрешения на перезахоронение, учитывая позицию государственных институтов", - сообщил Андрей Москаленко.

Эпопея с Кузнецовым во Львове

Останки Николая Кузнецова в России собирались перезахоронить на военно-мемориальном комплексе в Екатеринбурге. С такой просьбой к львовским властям обратилось руководство Свердловской области России и племянница разведчика. Причиной они указали постоянные надругательства над могилой от местных националистов.

Могила Николая Кузнецова находится на Холме славы во Львове. Это один из самых знаменитых разведчиков и диверсантов Красной армии. Он был заброшен в немецкий тыл в районе города Ровно. С документами на имя обер-лейтенанта Пауля Зиберта и идеальным знанием немецкого он проник в круги германских офицеров.

Собирал информацию, лично ликвидировал больше десятка генералов и чиновников нацистской Германии. Охотился на гауляйтера Украины Эриха Коха.

Погиб в бою с УПА 8 марта 1944 года в селе Боратин Бродовского района Львовской области. Получил звание героя Советского Союза посмертно.

За последние несколько лет могила Кузнецова неоднократно подвергалась вандализму.

После того, как в горсовет поступило письмо от племянницы разведчика и руководства Свердловской области, мэр города Андрей Садовой заявил, что спешить в этом вопросе не нужно, поскольку прах Кузнецова может стать "козырем" при обмене пленными.

"Если это поможет освободить наших ребят, то мы однозначно будем двигаться в направлении политики нашего государства", - заявил Садовой и предложил обсудить этот вопрос с СБУ.

И вот теперь решение официально принято на уровне города.