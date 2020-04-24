Претендент на пост вице премьера Украины по реформам Михаил Саакашвили сегодня участвует в заседании парламентской фракции "Слуга народа", где представляет свою программу. Телеграм-канал "Политика Страны" опубликовал фрагмент видео выступления скандального политика. Судя по всему, Саакашвили снова не изменил своей эмоциональности.

Напомним, во фракции "Слуга народа возникли проблемы с голосами за назначение Саакашвили на пост вице-премьера. К слову, сегодня на внеочередном заседании Рады это голосование проводить не будут.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, зачем президент Зеленский позвал Саакашвили во власть и проголосует ли за него Рада.

Также мы сообщали, что в Грузии не исключают пересмотра отношений с Украиной, если Саакашвили назначат вице-премьером.