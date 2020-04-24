По состоянию на утро пятницы, 24 апреля, уже у 1122 киевлян выявили коронавирус. В течение минувших суток Covid-19 обнаружили у 63 жителей столицы.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 24 апреля сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

Трое из заразившихся в течение прошлых суток, по словам Кличко, - медики. Всего за минувшие 24 часа в Киеве заболели 22 женщины возрастом от 21 до 82 лет, 35 мужчин возрастом от 18 до 87 лет. А также шесть мальчиков от 6 до 14 лет. В больницы госпитализировали 20 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции. За сутки в Киеве выздоровели 10 человек.

По словам Кличко, 9 человек, у которых за прошлые сутки обнаружили коронавирус, - священнослужители: пятеро - из Киево-Печерской Лавры, трое - из Покровсокого Голосеевского монастыря, один - из женского монастыря Святого Пантелеймона.

Всего, по данным Кличко, из 1122 выявленных в Киеве случаев коронавируса 20 оказались летальными, 53 пациентов выздоровели.

Напомним, по состоянию на утро 24 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 7 647 человек.

Также "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире в связи с пандемией коронавируса 24 апреля.