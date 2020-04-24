В противостоянии США и Китая из-за пандемии коронавируса появились новые моменты. После массированной информационной атаки Вашингтона и решения двух штатов подать в суд, Пекин решился на более агрессивную защиту.

Об этом сообщает Telegram-канал "Китайская угроза".

Адвокат из Уханя Лян Сугуан подал иск против правительственных учреждений США, обвиняя их в преднамеренном распространении дезинформации по поводу происхождения коронавируса. Адвокат считает, что правительство США скрывает правду о более ранней, чем в Китае, вспышке коронавируса в своей стране. По его словам, в США людей, инфицированных неизвестным типом вируса, массово оформляли как больных гриппом.

Напомним, ранее мы сообщали, что власти Китая предупредили о вероятности нового мирового продовольственного кризиса из-за коронавируса.