Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявляет, что у него нет конфликта с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым.

Об этом сказал Саакашвили перед заседанием фракции "Слуга народа" в эфире "Радио Свобода".

"Нет у меня конфликта. Сейчас не время для конфликтов", - сказал Саакашвили, отвечая на вопрос есть ли у него сейчас конфликт с Аваковым.

Напомним, 14 декабря 2015 года экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в ходе министерской встречи с президентом Петром Порошенко заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков контролирует неформальные вооружённые формирования и финансирует их из коррупционных доходов. Эти слова прозвучали после того, как Аваков выплеснул стакан воды в лицо Саакашвили и потребовал "убраться из его страны", на что экс-президент Грузии заявил, что он украинец.

Конфликт Саакашвили и Авакова в 2015 году. Видео: 112 канал

Напомним, 22 апреля Саакашвили получил предложение стать вице-премьер-министром по реформам в Кабинете министров Украины. Рада может назначить политка вице-премьером уже сегодня, 24 апреля.

Но сегодня стало известно, что Верховная Рада может голосовать за назначение Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ на следующей неделе во вторник или среду, 28-29 апреля.