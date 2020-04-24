Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которому президент Владимир Зеленский предложил занять должность вице-премьера по реформам, будет заниматься переговорами с международными финансовыми организациями и спасать экономику Украины.

Об это Саакашвили заявил на брифинге в пятницу, 24 апреля, перед встречей с депутатами фракции "Слуга народа", видео обнародовано в Facebook.

"Президент мне поручил заниматься переговорами с МВФ, с международными финансовыми организациями. Украине нужна намного большая помощь, чем она получает", - сказал Саакашвили.

Также, по его словам, в должности вице-премьера он намерен разрабатывать неординарные шаги, чтобы спасти экономику Украины.

"Украина заходит в очень сильный экономический шторм, в настоящий цунами, кризис, и нам необходимо находить очень неординарные шаги для того, чтобы спасти украинскую экономику, но и максимально ослабить удар по каждой украинской семье, и вообще спасти государство. Поэтому необходимо принимать неординарные меры. В первую очередь в рамках той программы и мандата, который президент Зеленский получил год назад, укорить преобразования, которые он уже начал вместе со своей командой", - заявил Саакашвили.

Михаил Саакашвили также отметил, что для него будет важно усилить сотрудничество с Верховной Радой. Кроме того, он сосредоточится на помощи украинскому бизнесу.

"Я за интеграцию Украины в мировое сообщество, я за ускоренную интеграцию в Европу, но на наших условиях, а не на условиях каких-то бюрократов", - сказал Михаил Саакашвили.

Напомним, "Страна" подробно разбиралась, зачем Зеленский позвал Саакашвили во власть и проголосует ли за него Рада.

Также мы писали, что во фракции "Слуги народа" возникли проблемы с голосами за назначение Саакавили. Сегодня, 24 апреля, Рада не будет проводить это голосование.