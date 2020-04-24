Украинские специалисты разрабатывают новый высокоточный ракетный комплекс, который будет установлен на модернизированные вертолеты Ми-8МСБ-В. Речь идет о новой корригирующей ракете РК-10, которая будет работать в тандеме с оптико-прицельной станцией наведения нового поколения ОПСН-І.

Об этом сообщает Defense Express.

Уточняется, что сейчас заканчивается разработка новой ракеты с дальностью 10 км, которая заменит уже взятый на вооружение комплекс "Барьер-В" с дальностью 8 км.

Ее будут использовать в составе высокоточного комплекса вооружения украинских вертолетов. Все компоненты ракеты тоже были изготовлены в Украине.

Видео: Defense Express Channel

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