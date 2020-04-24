Национальный банк Украины с начала апреля выкупил в свои резервы порядка 600 млн долларов.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий в ходе онлайн-брифинга, в четверг, 23 апреля.

По его словам, во время пиковых кризисных ситуаций на валютном рынке после 10 марта НБУ продал из резервов более 2 млрд долл. для сглаживания курсовых колебаний.

"После того, как кризис спал и ажиотаж исчез, с начала апреля НБУ успел выкупить в свои резервы около 600 млн долл.", - сказал Чурий.

Как сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, который также присутствовал на брифинге, резервы Нацбанка на конец этого года перешагнут отметку в 27 млрд долларов, в которые учитываются кредиты от доноров Украины.

"Резервов Нацбанка достаточно, чтобы сглаживать краткосрочные колебания на валютном рынке", - добавил Сологуб.

Вчера, 23 апреля, мы сообщали, что Курс доллара остановился на расстоянии копейки от отметки 27 грн/$.

Также мы сообщали, что в Нацбанке официально благословили эмиссию гривны под скупку ОВГЗ и покрытие дефицита бюджета.