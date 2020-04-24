Сегодня, ночью 24 апреля, в Одессе произошло ЧП. Здесь неизвестные подожгли здания и хозяйственные постройки Свято-Успенского мужского монастыря. С огнем боролись десять пожарных расчетов.

Слава Богу обошлось без человеческих жертв. В одесской полиции нам рассказали о том, что следствие рассматривает только одну версию ЧП.

"Рассматривается одна версия пожара - поджог. На месте еще работают следственно-оперативные группы. Но уже нашли бутылки, которые могли бросить с целью поджога", - рассказала "Стране" глава отдела коммуникаций одесского ГУ НП Одесской области Любовь Гордиевская.

Напомним, что святые отцы Одесской епархии тоже заявили о поджоге.

"По состоянию на 04:00 утра пожар был локализован и началась поливка сгоревших конструкций. Жертв и пострадавших от пожара нет, но в процессе ликвидации пожара, помогая сотрудникам ГСЧС, сломал ногу насельник Успенского мужского монастыря архимандрит Владимир(Якименко), которого с места проишествия госпитализировала скорая помощь. На данный момент основной версией пожара в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре является умышленный поджог", - сообщили в епархии.