Министерство здравоохранения Украины разработало поэтапный план выхода из коронавирусного карантина. Таким образом ограничения будут сниматься постепенно.

В ближайшее будущее МОЗ обнародует подробную информацию об этом, заявил министр здравоохранения Максим Степанов эфире канала "Украина 24"

"Разработан алгоритм, пять этапов, каким образом мы будем выходить из карантина, но основной критерий - уменьшение количества заболеваемости и увеличение числа людей, которые выздоровели. Мы говорим о 5 этапах, на каждом из которых мы начинаем смягчать карантинные мероприятия: открытие парков, открытие тех или иных магазинов, расширение работы городского транспорта и так далее. Думаю, что по каждому этапу мы в ближайшие дни предоставим информацию, чтобы все поняли, как Украина будет выходить из карантина и при каких условиях", - рассказал Степанов.

Видео: Україна 24

По его словам, основным критерием для выхода из карантина станет "существенное уменьшение числа новых заболеваний".

Как утверждает министр, в данный момент ситуация продолжает оставаться опасной, поскольку ежедневный прирост количества больных составляет от 7 до 12%.

Глава Минздрава надеется, что с 12 мая ситуация с заболеваемостью уже позволит начать смягчение карантинных ограничений.

Ранее "Страна" писала о том, что за сутки в мире выявили 80 437 новых случаев Covid-19. Общее число зараженных достигло 2 710 238 человек.

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