1 мая в Украине отмечают День труда. Это официальный выходной день, второе его популярное название - Первомай. Раньше отдыхали два дня 1 и 2 мая, но потом решили оставить только первое число. Да и само название праздника изменилось: вместо Дня солидарности трудящихся его переназвали в День труда.

Собрали открытки, картинки с Первомаем, а также краткую информацию об истории даты.

Открытки и поздравления

От всей души вас поздравляем с зеленым, светлым Первомаем!

Пусть День труда приносит радость, надежду на лучшее и новые возможности

Поздравляю с Первомаем! В этот праздник отдыхаем.

Остается пусть в почете всегда честная работа.

Желаю уверенности в своих силах и возможности их применить. С 1 мая!

История праздника

День солидарности решили отмечать после демонстрации рабочих в Чикаго за 8-часовой день, которая завершилась стычками с полицией. Это был один из главных праздников во многих социалистических странах. Сегодня его отмечают в 142-х.

В 2017 году в Украине переименовали праздник и День солидарности трудящихся превратился в День труда. Это сделали в рамках отказа от всего советского с подачи Института нацпамяти, который возглавлял Владимир Вятрович.

Там предлагали также предлагали отменить выходные в эти дни. "По 2 мая нет ни одного объяснения, что это за день, почему его надо праздновать" - аргументировал Вятрович.

В итоге второй выходной день - 2 мая - отменили, а 1-е оставили.