Украинцев, которые остались на Бали, не планируют эвакуировать. Между тем, граждан остальных стран с острова уже забрали.

Об этом "Стране" сообщила Алла, одна из женщин, которая сейчас находится на Бали вместе со своей семьей.

"Небо закрыли полностью. Нужна эвакуация, у людей денег нет. Товарищ по несчастью сбросила свою переписку с посольством", - рассказала женщина.

Также по ее словам, после многочисленных попыток одному парню все же удалось дозвониться в консульство, но там посоветовали держаться.

"Один парень вчера дозвонился, сказали ничем помочь не могут: "Держитесь", - сообщила Алла.

Напомним, по состоянию на начало апреля, по данным МИД, почти 8 500 украинцев, застрявших за границей, просили о немедленной эвакуации.

Между тем, в конце марта в Борисполь рейсом из Дохи прибыли эвакуированные из-за границы украинцы, часть из них летели с Бали.

После этого их попытались насильно отправить на обсервацию, возник скандал, некоторые попытались убежать. После этого Аваков раскритиковал эвакуированных с Бали и заявил, что МВД не даст больше согласия на авиачартеры.