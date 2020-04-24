В Украине накануне и после Пасхи начали пылать храмы крупнейшей православной конфессии - УПЦ.

С 12 по 24 апреля, то есть менее, чем за две недели, серьезно горело четыре церковных строения. Три из них - монастыри. Причем в большинстве случаев монахи говорят о поджогах, а полиция открывает дела об умышленной порче имущества.

Последний эпизод случился сегодня ночью: в Одессе забросали бутылками с зажигательной смесью мужской монастырь. На тушении пожара пострадал местный архимандрит.

Примечательно, что все это происходит во время пасхальных праздников - то есть прослеживается определенный символизм со стороны поджигателей.

Одновременно против УПЦ в последние дни идет кампания травли - церковь обвиняют в повальных нарушениях правил карантина, а в некоторых СМИ поднимаются вопросы о том, как на этом основании отобрать у монахов Лавры. Подобная петиция появилась и на сайте президента.

Власти пока не объединяют эти дела в процессуальном плане - каждый поджог и пожар расследуются отдельно. "Страна" проследила, как жгли церкви УПЦ.

Пожар в Одессе

Успенский монастырь Одессы загорелся около полуночи 24 апреля. Одесская епархия запустила стрим с места пожара и заявила, что монастырские постройки поджигали одновременно в трех местах.

Видео шло около трех часов, и все это время тушили пожар. Что дает представление о его масштабах.

Позже в епархии подвели итог. Сгорело хозяйственное помещение площадью более 600 квадратных метров.

По версии монахов, изначально неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью под монастырские машины Toyota Hiace и ВАЗ-2107. Но их смогли потушить сами насельники монастыря - с помощью огнетушителей.

Одновременно вспыхнула хозяйственная постройка, и монахи вызвали пожарных. Остановить распространение огня удалось в 4 часа утра. Во время тушения сломал ногу архимандрит Владимир (Якименко), который помогал гасить пламя.

Видео с тушения пожара опубликовали также спасатели ГосЧС. Они говорят, что жертв и пострадавших нет, а сгорела только хозпостройка - на остальное огонь не перекинулся, так как его успели потушить.

Полиция открыла дело по ч. 2 ст. 194 уголовного кодекса - умышленное уничтожение или повреждение имущества. Глава отдела коммуникаций одесского горуправления полиции Любовь Гордиевская заявила "Стране", что единственная версия - поджог.

"Рассматривается одна версия пожара - поджог. На месте еще работают следственно-оперативные группы. Но нашли бутылки, которые могли бросить с целью поджога", - заявила Гордиевская.

Вот, как выглядит выгоревшая постройка монастыря после атаки неизвестных.

Как храмы УПЦ жгут на Пасху

Судя по всему, поджог одесского монастыря - не единичный случай. На УПЦ в последние дни идет настоящая атака неизвестных поджигателей.

Вот список недавних пожаров в храмах этой конфессии

12 апреля горел Свято-Успенский мужской монастырь села Липки в Ровенской области.

Там пожар уничтожил половину построек: гостиницу для паломников, мастерскую вместе с электротехникой, где изготовлялись работы по дереву, свечной мини-завод, большое количество древесины и многое другое.

Версии пожара разнятся. Монахи утверждают, что были найдены бутылки с зажигательною смесью. ГосЧС говорит, что случилось короткое замыкание. При этом полиция открыла дело по той же статье, что и в Одессе - умышленная порча имущества.

15 апреля полностью сгорел деревянный храм святой мученицы Параскевы в селе Лукавцы Черновицкой области.

Этой церкви более 120 лет. Пожар начался в три часа ночи - когда в храме никого не было и не включалось электричество.

Спасатели от версий воздерживаются. В Черновицко-Буковинской епархии считают, что имел место поджог. Поскольку проводку в храме меняли совсем недавно, утверждает настоятель Василий Думитро. Храм накануне полностью обесточили, отключив рубильники.

"Электрический провод, который соединял трапезную с храмом, полностью расплавился со стороны храма. Выводы делайте сами... Целый день более 50 верующих разгребали завалы и вычищали храмовую территорию с соблюдением норм карантина", – отметили в епархии.

21 апреля случился еще один пожар - горел Гамалиевский женский монастырь УПЦ в Сумской области.

Горело одно из зданий монастыря - там расположена усыпальница гетмана Войска Запорожского Ивана Скоропадского и других членов этого казацкого рода.

При этом полиция открыла дело о нарушении противопожарной безопасности - то есть, не поджог. И пока это единственный случай из перечисленных, когда об умышленных действиях информации нет.