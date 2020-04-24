По данным на утро, 24 апреля, в России подтверждено 5 849 новых случаев заболевания коронавирусом. Зафиксировано 60 летальных исходов, полностью выздоровели - 677 человек.

Об этом сообщают "Риа Новости".

Наибольшее число заболевших коронавирусом за сутки отмечено в Москве - 2957, Подмосковье - 611, Санкт-Петербурге - 253.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 68 622 случая заболевания Covid-19 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 615 летальных исходов, 5568 человек выздоровели.

Напомним, что Россия обогнала Италию по количеству новых случаев коронавируса за сутки.

Также мы сообщали, что днем ранее у 71 сотрудника ракетно-космической отрасли в России выявили коронависную инфекцию.

Ранее мы писали, что в России 50% всех жителей страны переносят бессимптомную форму Covid-19.