По состоянию на утро пятницы, 24 апреля, в мире выявили уже 2 710 238 случаев коронавируса. Днем ранее число инфицированных составляло 2 629 801. За сутки на планете 80 437 человек заболели Covid-19.

Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Так, по 24 апреля по количеству случаев коронавируса лидируют США с 869 172 инфицированными. На втором месте - Испания, где Covid-19 обнаружили у 213 024 человек. Далее расположились Италия (189 973 случаев коронавируса), Франция (159 467 инфицированных), Германия (153 129 заразившихся), Британия (139 246 заболевших Covid-19) и Турция (101 790 инфицированных).

На утро пятницы 190 890 человек в мире умерли от коронавируса, из них 7 436 - в течение последних суток. По числу смертей лидируют США (49 963), Италия (25 549), Испания (22 157), Франция (21 856).

В мире от Covid-19 излечились уже 743 419 человек, из них 29 882 в течение последних суток.

Что касается Украины, по состоянию на утро 24 апреля количество зараженных коронавирусом в стране выросло до 7 647 человек.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире в связи с коронавирусом.