В четверг, 23 апреля, украинские заробитчане полетели спецрейсом в Финляндию. Это первый чартер, который страна организовала по просьбе местных фермеров. Полетело около 200 украинцев. Все они будут собирать клубнику.

Об этом говорится в выпуске ТСН.

Обычно в Европе на сезонных работах работали украинцы. Однако из-за карантина делать это сейчас никому. И вот карантинное исключение - украинцы отправились спецрейсом в Финляндию.

Ранее мы писали, для кого из заробитчан Евросоюз готовится открыть границы. В Европу украинцы смогут попасть лишь на сбор урожая и то - в строго лимитированном количестве.

Также мы сообщали, что в Украину вернулись 2 млн. заробитчан и премьер-министр Денис Шмыгаль планирует предложить им зарплату в 600 евро.