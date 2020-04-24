В четверг, 23 апреля, в Великобритании начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях. В них примут участие 1 100 добровольцев из разных городов страны.

Об этом сообщает пресс-служба Оксфордского университета.

Так, половине из добровольцев исследователи Оксфордского университета предложат вакцину, разработанную для борьбы с Covid-19, а другая половина (контрольная группа) получит широко доступную вакцину против менингита - чтобы сравнить их действие. Первые два человека уже начали свое участие в испытаниях 23 апреля. Один из них также получил вакцину от коронавируса, а другой - от менингита.

Исследователи начали скрининг здоровых добровольцев (в возрасте 18-55 лет) в марте для их предстоящего испытания вакцины ChAdOx1 nCoV-19 в регионе долины Темзы. Вакцина ChAdOx1 nCoV-19 создана на основе вируса шимпанзе, в который добавлена часть генетического кода коронавируса. По мнению ученых, результаты испытаний этой вакцины будут известны минимум через несколько месяцев, максимум - через полгода.

Напомним, вчера, 23 апреля, президент Украины Владимир Зеленский рассказал об испытаниях украинского препарата от коронавируса.

Также мы писали, что в Германии начали проводить на людях испытания вакцины против коронавируса.