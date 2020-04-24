В Украине уже 51 военнослужащий Вооруженных сил Украины инфицирован коронавирусом, за последние сутки Covid-19 выявили у пятерых человек.

Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ на странице Facebook.

"По состоянию на 07:00 24 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрирован 51 случай заболевания острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 15 человек выздоровели и 2 летальных случая", - сказано в сообщении.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 342 человека.

"За прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания острой респираторной болезни Covid-19. Четверо больных находятся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ Центрального региона - 1 военнослужащий, Черновицкий военный госпиталь - 1 военнослужащий, Мукачевский военный госпиталь - 1 военнослужащий, Харьковская областная инфекционная больница - 1 работник ВСУ), в Ровенской области - 1 военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы", - отметили медики.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Ранее мы писали, что 6 апреля сотрудница одной из военных частей Вооруженных сил Украины в Ивано-Франковской области скончалась от коронавируса, став первой жертвой этого заболевания в рядах ВСУ.

По данным на 24 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 7 647 человек.