Народный депутат Сергей Вельможный (группа "Доверие"), который 13 апреля заявил об инфицировании коронавирусом, выздоровел и сегодня, 24 апреля, намерен принять участие во внеочередном заседании Верховной Рады.

Об этом нардеп утром сообщил на странице в Facebook.

"Наконец-то врачи оценили мое состояние здоровья как удовлетворительное и разрешили вернуться к работе в парламенте. Сегодня планирую принять участие во внеочередном заседании Верховной Рады Украины", - написал Вельможный.

Напомним, "Страна" писала о том, что происходит с остальными нардепами, которые заразились коронавирусом.

Также мы писали, что вчера, 23 апреля, нардепа Анну Скороход с ребенком выписали из больницы после лечения от Сovid-19, теперь ее ждет самоизоляция.