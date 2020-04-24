Члены городского совета Роттердама, в четверг, 23 апреля, проголосовали за то, чтобы принять у себя конкурс "Евровидение" в 2021 году.

Об этом пишет Wiwibloggs.

Европейский вещательный союз (EBU) запросил решение от муниципалитета Роттердама до конца этого месяца. Ранее появились сомнения, должен ли Роттердам продолжить подготовку к вокальному конкурсу, учитывая, что ему потребуется покрыть 6,7 млн ​​евро потерянных инвестиций после отмены шоу в 2020 году. Некоторые считают, что эти миллионы евро лучше потратить на борьбу с бедностью в городе.

В то же время, власти Роттердама надеются, что предприниматели получат экономический стимул от проведения в городе Евровидения. Городской совет сообщает, что партия Leefbaar Rotterdam предложила бесплатно раздать билеты тем, кто работает в сфере здравоохранения.

Мероприятие может состояться в те же даты, что и планировалось провести его в этом году - 12-16 мая, и в том же месте - в концертном зале Ahoy.

Чтобы дать окончательный ответ, нидерландские организаторы и Европейский вещательный союз должны решить ряд организационных, административных и финансовых вопросов. Ожидается, что окончательную дату для проведения конкурса выберут в мае.

Напомним, Евровидение-2020 пройдет в формате онлайн-концерта из-за пандемии коронавируса.

Также мы писали, что Джамала поучаствует в этом концерте. Раннее она попросила поклонников выбрать, что ей петь.